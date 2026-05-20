Fabrizio Romano ha annunciato l’addio di Conte | spunta un like di un azzurro
Fabrizio Romano ha comunicato che Antonio Conte non continuerà con il Napoli dopo la fine della stagione. La notizia arriva dopo settimane in cui si sono susseguite voci e incertezze sulla sua permanenza. Sul web è stato notato il like di un giocatore azzurro ad un post legato alla questione, alimentando ulteriori discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La decisione di separarsi sarà ufficializzata al termine del campionato, rispettando gli accordi contrattuali.
Dopo i dubbi delle ultime settimane, Fabrizio Romano ieri ha lanciato la notizia della separazione tra Antonio Conte e il Napoli al termine della stagione. Dopo due stagioni, il tecnico salentino avrebbe deciso di interrompere il proprio percorso sulla panchina azzurra. La notizia arriva in un momento delicato, successivo a un’annata segnata soprattutto dai numerosi problemi legati agli infortuni della rosa. Resta però da capire quale sarà il futuro dell’allenatore. Tra le ipotesi circolate nelle ultime ore ci sarebbe quella di un possibile approdo alla Nazionale italiana, qualora arrivasse una chiamata ufficiale. Chiamata che però potrebbe “contendersi” con Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
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