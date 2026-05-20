Fabrizio Romano ha annunciato l’addio di Conte | spunta un like di un azzurro

Fabrizio Romano ha comunicato che Antonio Conte non continuerà con il Napoli dopo la fine della stagione. La notizia arriva dopo settimane in cui si sono susseguite voci e incertezze sulla sua permanenza. Sul web è stato notato il like di un giocatore azzurro ad un post legato alla questione, alimentando ulteriori discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La decisione di separarsi sarà ufficializzata al termine del campionato, rispettando gli accordi contrattuali.

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