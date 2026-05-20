L’allenatore del Como ha dichiarato che la squadra, nonostante non abbia il talento più evidente, si distingue per il lavoro e l’umiltà. Ricorda come, due anni fa, la società abbia avviato un percorso di crescita sia a livello individuale che collettivo. L’obiettivo principale è stato sempre migliorarsi passo dopo passo, mantenendo un atteggiamento umile e concentrato sui propri obiettivi. La squadra si impegna quotidianamente, seguendo un’idea di gioco definita e condivisa dal gruppo.

“Non intendiamo porci limiti, perché ritengo che i limiti siano solo un aspetto mentale. Il vero fallimento, semmai, è quando non si fa il possibile per provare a superare sé stessi e le attese”. È tutta qui la filosofia di Cesc Fabregas, premiato ieri sera a Melide, in Svizzera, a due passi da Lugano, dove abita, e da Como, dove lavora. Il tecnico spagnolo è stato l’ospite d’eccezione delle premiazioni annuali del magazine online Esport Como, in collaborazione con Banca del Sempione, serata ospitata nella splendida cornice dello Swiss Diamond Boutique Hotel affacciato sul lago. Sul palco, con il direttore di Esport Mario Camagni e le fidatissime Gloria e Serena Moscatelli, hanno ricevuto i premi anche il capitano biancoblù Lucas Da Cunha, il direttore sportivo Carlalberto Ludi e l’amministratore delegato Francesco Terrazzani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fabregas: "Il mio Como non è la squadra più talentuosa. Ma lavora sodo, ha un'idea e un segreto: l'umiltà"

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