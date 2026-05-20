Il programma televisivo “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo” tornerà giovedì 21 maggio con la sua seconda stagione, trasmesso su Sky e disponibile in streaming su Now. Tra i partecipanti ci saranno concorrenti di diverse età, tra cui Orietta Berti, ormai considerata una bambina dal conduttore. Durante una recente intervista, il conduttore ha parlato delle sue tentazioni legate alla famiglia e alla doccia, anticipando che i concorrenti giovani potrebbero sorprendere nel corso della nuova edizione.

Dopo il successo dello scorso anno, torna giovedì 21 maggio su Sky e in streaming su Now “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”, giunto alla seconda stagione. Alla conduzione dello strategy game Sky Original prodotto da Blu Yazmine c’è Fabio Caressa. Per l’esperimento sociale i protagonisti sono 12 persone comuni che hanno scelto di aderire. Diversa età, provenienza ed estrazione sociale, riunite nel mezzo della giungla malese più remota e selvaggia, un luogo estremo. Anche quest’anno, i concorrenti si troveranno ad affrontare una serie di tentazioni — individuali, collettive o persino segrete — che potrebbero agevolare la loro permanenza nel gioco, ma al costo di erodere il montepremi finale, fissato alla partenza a 300mila euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fabio Caressa: “A Money Road cadrei in tentazione per la doccia e la famiglia. Orietta Berti da noi è diventata una bambina. I concorrenti giovani sorprenderanno”

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