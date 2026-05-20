La Corte dei Conti ha evidenziato che l’Italia, nel programma di acquisto degli aerei F35, si trova in una posizione di scarsa influenza rispetto alle decisioni prese dagli Stati Uniti. Nonostante un investimento di circa 12 miliardi di euro, il paese non ottiene garanzie sulla tecnologia nazionale né sulla possibilità di influenzare i costi definiti da partner esteri. La questione riguarda anche la capacità di incidere sulle scelte strategiche e sui budget relativi al progetto.

? Domande chiave Come può l'Italia influenzare i costi decisi dagli Stati Uniti?. Perché l'investimento di 12 miliardi non garantisce tecnologia nazionale?. Quali rischi corre il polo industriale di Cameri con questo accordo?. Come inciderà la spesa F35 sulla gestione dei fondi europei?.? In Breve Spesa F35 pari a 786 milioni annui e 11,84 miliardi totali fino a giugno 2025.. Investimento Gcap da 2 miliardi di euro coinvolge Regno Unito e Giappone.. Ritorno tecnologico marginale per il polo industriale di Cameri.. Tensioni tra Crosetto e Giorgetti sull'uso dei 14,9 miliardi del fondo Safe.. La Corte dei Conti ha analizzato la gestione del programma F35 con una deliberazione della sezione per gli affari europei e internazionali pubblicata il 26 marzo 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F35, la Corte dei Conti: l’Italia è un partner senza potere decisionale

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