Export armi UE | 26 organizzazioni allertano su rischi per i diritti

Ventisei organizzazioni hanno pubblicato un allarme riguardo ai rischi per i diritti umani legati all’export di armi dall’Unione Europea. La preoccupazione riguarda principalmente i possibili effetti delle nuove licenze generali e i cambiamenti nei controlli destinati ai Paesi extra-UE. Le associazioni sottolineano come queste misure possano influire sulla tutela dei diritti umani e sulla trasparenza nelle operazioni di esportazione di armamenti. Restano aperte le domande su come cambieranno le procedure di controllo e quali rischi si possa correre in futuro.

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