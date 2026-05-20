Export armi UE | 26 organizzazioni allertano su rischi per i diritti
Ventisei organizzazioni hanno pubblicato un allarme riguardo ai rischi per i diritti umani legati all’export di armi dall’Unione Europea. La preoccupazione riguarda principalmente i possibili effetti delle nuove licenze generali e i cambiamenti nei controlli destinati ai Paesi extra-UE. Le associazioni sottolineano come queste misure possano influire sulla tutela dei diritti umani e sulla trasparenza nelle operazioni di esportazione di armamenti. Restano aperte le domande su come cambieranno le procedure di controllo e quali rischi si possa correre in futuro.
? Domande chiave Come cambieranno i controlli sulle armi verso Paesi extra-UE? Quali rischi corrono i diritti umani con le nuove licenze generali? Perché la Commissione Europea potrebbe limitare la sovranità degli Stati membri? Chi trarrà vantaggio dalla rimozione dei certificati di uso finale??? In Breve Rete Pace e Disarmo e The Good Lobby coinvolgono il commissario Andrius Kubilius. Estensione licenze generali verso nazioni extra-UE come Israele e Turchia. Rischio rimozione certificati uso fi . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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