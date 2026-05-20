Ex Reggiani i primi indizi sul futuro quartier generale di Crs | nella centrale termica una sala conferenze
Dopo quasi vent’anni di inattività, l'edificio ex Reggiani sta cambiando volto e si avvia a diventare il nuovo quartier generale di Crs. Le prime indicazioni indicano che all’interno della centrale termica sarà allestita una sala conferenze, oltre ad altri spazi destinati alle attività aziendali. La struttura, simbolo della storica industria bergamasca, si trova nel cuore della città e rappresenta un esempio di riqualificazione di un grande complesso industriale abbandonato.
Bergamo. Per quasi vent’anni è rimasta una cattedrale industriale sospesa nel tempo, simbolo silenzioso della grande stagione manifatturiera bergamasca. Ora l’ex Reggiani si prepara a rinascere: entro il 2029 nella porzione nord del comparto in zona Stadio sorgerà la nuova sede di Crs Impianti e Costruzioni, azienda di Gorle che ha acquisito dal Gruppo Manzi oltre 50 mila metri quadrati. Lo storico stabilimento cittadino, progettato a partire dagli anni Trenta dall’architetto Alziro Bergonzo, ha attraversato diverse espansioni ed è stato per decenni uno dei più importanti poli tessili di Bergamo fino alla definitiva chiusura nel 2009. La... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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