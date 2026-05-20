Ex Reggiani i primi indizi sul futuro quartier generale di Crs | nella centrale termica una sala conferenze

Dopo quasi vent’anni di inattività, l'edificio ex Reggiani sta cambiando volto e si avvia a diventare il nuovo quartier generale di Crs. Le prime indicazioni indicano che all’interno della centrale termica sarà allestita una sala conferenze, oltre ad altri spazi destinati alle attività aziendali. La struttura, simbolo della storica industria bergamasca, si trova nel cuore della città e rappresenta un esempio di riqualificazione di un grande complesso industriale abbandonato.

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