Evento pubblico con Riccardo Ricciardi e Gilda Sportiello a sostegno di Vincenzo Ceccarelli
Il 20 maggio 2026 si è svolto un evento pubblico ad Arezzo con la partecipazione di Riccardo Ricciardi e Gilda Sportiello, organizzato per sostenere Vincenzo Ceccarelli. La manifestazione ha coinvolto un pubblico presente nella città toscana, senza altri dettagli su eventuali interventi o attività specifiche svolte durante l’appuntamento. L’evento si è concentrato sulla presenza dei due relatori e sul supporto espresso in favore di Ceccarelli.
Arezzo, 20 maggio 2026 – Evento pubblico con Riccardo Ricciardi e Gilda Sportiell o a sostegno di Vincenzo Ceccarelli. Il Movimento 5 Stelle Arezzo invita cittadine e cittadini all’iniziativa pubblica di martedì 20 maggio, alle ore 18:00, in Piazza San Jacopo ad Arezzo, a sostegno della candidatura di V incenzo Ceccarelli. Saranno presenti Riccardo Ricciardi, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, e Gilda Sportiello, deputata del Movimento 5 Stelle, per portare il loro sostegno a una proposta politica costruita sui bisogni reali del territorio, sulla partecipazione attiva dei cittadini e su un’idea concreta di comunità.... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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