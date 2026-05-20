Evento pubblico con Riccardo Ricciardi e Gilda Sportiello a sostegno di Vincenzo Ceccarelli

Il 20 maggio 2026 si è svolto un evento pubblico ad Arezzo con la partecipazione di Riccardo Ricciardi e Gilda Sportiello, organizzato per sostenere Vincenzo Ceccarelli. La manifestazione ha coinvolto un pubblico presente nella città toscana, senza altri dettagli su eventuali interventi o attività specifiche svolte durante l’appuntamento. L’evento si è concentrato sulla presenza dei due relatori e sul supporto espresso in favore di Ceccarelli.

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Arezzo, 20 maggio 2026 – Evento pubblico con Riccardo Ricciardi e Gilda Sportiell o a sostegno di Vincenzo Ceccarelli. Il Movimento 5 Stelle Arezzo invita cittadine e cittadini all’iniziativa pubblica di martedì 20 maggio, alle ore 18:00, in Piazza San Jacopo ad Arezzo, a sostegno della candidatura di V incenzo Ceccarelli. Saranno presenti Riccardo Ricciardi, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, e Gilda Sportiello, deputata del Movimento 5 Stelle, per portare il loro sostegno a una proposta politica costruita sui bisogni reali del territorio, sulla partecipazione attiva dei cittadini e su un’idea concreta di comunità.... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Evento pubblico con Riccardo Ricciardi e Gilda Sportiello a sostegno di Vincenzo Ceccarelli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Conferenza di estrema destra alla Camera, lite a colpi di insulti: «Sei cretino», «E tu stupido» Sullo stesso argomento Elly Schlein ad Arezzo a sostegno dell’alleanza di centrosinistra e civica per Vincenzo Ceccarelli sindacoArezzo, 14 maggio 2026 – La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein sarà ad Arezzo a sostegno dell’alleanza di centrosinistra e civica che... La lista di Casa Riformista: 21 nomi a sostegno di Vincenzo CeccarelliSono 21 i nomi che Casa Riformista ha inserito nella lista, la quinta della coalizione che sostiene il candidato sindaco Vincenzo Ceccarelli per le... Riccardo Ricciardi (@RicRicciardi) / Posts / X x.com Evento pubblico con Riccardo Ricciardi e Gilda Sportiello a sostegno di Vincenzo CeccarelliIl Movimento 5 Stelle Arezzo invita cittadine e cittadini all’iniziativa pubblica di martedì 20 maggio, alle ore 18:00, in Piazza San Jacopo ad Arezzo ... lanazione.it Faenza, il capogruppo M5S alla Camera Riccardo Ricciardi al comitato elettoraleTappa faentina per il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera Riccardo Ricciardi, che giovedì 14 maggio sarà in città per un incontro pubblico a ... ravennanotizie.it