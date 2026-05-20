Europa League stasera la finale Friburgo-Aston Villa | quote probabili formazioni e dove vederla

Stasera alle 21 si disputa la finale di Europa League al Tupras Stadium di Istanbul, con il Friburgo e l’Aston Villa pronti a scendere in campo. La partita vede da un lato la squadra tedesca, allenata da Julian Schuster, e dall’altro quella inglese, sotto la guida di Unai Emery. Le formazioni probabili e le quote sono state già comunicate, mentre l’incontro sarà trasmesso in diretta su alcuni canali televisivi e piattaforme streaming.

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