Eurocamp si prepara al clou | il ritorno di Beppe Signori e la novità del ' flag football' con Nausicaa Dall’Orto
Eurocamp si appresta a iniziare la stagione estiva con i tradizionali camp per ragazzi, che si svolgono a Cesenatico e sono in programma da metà giugno. Quest’anno, tra le novità, ci sono il ritorno di un ex calciatore noto e l’introduzione del ‘flag football’, uno sport che coinvolgerà i partecipanti con la presenza di una nuova istruttrice. La manifestazione ha una lunga storia, con attività che si ripetono da quasi trent’anni e attirano ogni estate numerosi giovani.
Eurocamp si prepara al tradizionale clou della stagione: i camp estivi per ragazzi in avvio da metà giugno, attività che prosegue da quasi trent’anni e porta ogni estate migliaia di giovani nelle strutture di Cesenatico.Come sempre divisi per settimane, i camp mantengono la tradizionale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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