Eurocamp si prepara al clou | il ritorno di Beppe Signori e la novità del ' flag football' con Nausicaa Dall’Orto

Eurocamp si appresta a iniziare la stagione estiva con i tradizionali camp per ragazzi, che si svolgono a Cesenatico e sono in programma da metà giugno. Quest’anno, tra le novità, ci sono il ritorno di un ex calciatore noto e l’introduzione del ‘flag football’, uno sport che coinvolgerà i partecipanti con la presenza di una nuova istruttrice. La manifestazione ha una lunga storia, con attività che si ripetono da quasi trent’anni e attirano ogni estate numerosi giovani.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui