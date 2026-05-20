Un ciclista ha condiviso sui social di aver sostenuto un controllo antidoping intorno alle 6 del mattino. Ha spiegato di non aver dormito molto prima dell'esame, precisando che si tratta di una parte normale delle procedure sportive. La notizia è stata comunicata direttamente dal corridore, che ha aggiunto di considerare questa attività come parte integrante del suo lavoro. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alla situazione o alle circostanze del test.

È stata la stessa maglia rosa Afonso Eulalio a rivelarlo stamattina al via della tappa da Porcari: “Eh, non ho dormito tanto perché alle sei sono venuti a farmi un controllo. È il nostro lavoro”. Un test antidoping a sorpresa effettuato dagli addetti dell’Ita, l’International Testing Agency che cura tutto il settore antidoping per conto dell’Uci, la federciclismo mondiale, così come lo fa per altre federazioni internazionali come quella di atletica. Alle 6 inizia la finestra temporale nella quale i corridori sono a disposizione per i controlli a sorpresa, di solito su sangue e urine. Nel giorno di riposo, per esempio, era accaduto a Giulio Pellizzari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Eulalio: "Non ho dormito tanto per un controllo antidoping alle 6. È il nostro lavoro"

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