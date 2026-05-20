Ettore Prandini alla presidenza dell’Associazione Italiana Allevatori

Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, è stato nominato nuovo presidente dell’Associazione Italiana Allevatori. L’incarico è stato annunciato in una fase di cambiamenti significativi nel settore delle produzioni animali e dell’intera filiera agroalimentare. La nomina avviene in un momento in cui si susseguono diverse trasformazioni che coinvolgono le attività di allevamento e produzione. La scelta di Prandini si inserisce in un contesto di evoluzione e adattamento delle pratiche agricole e zootecniche italiane.

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In Senato focus sulla Sicilia. Sbarra: Protagonista con tutto il Sud di una nuova stagione di sviluppo Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, è il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Allevatori (Aia), assumendo un incarico che arriva in un momento segnato da trasformazioni profonde per tutta la filiera agroalimentare legata alle produzioni animali. L’elezione arriva mentre il settore deve confrontarsi con la riduzione del numero dei capi in alcune filiere, l’aumento dei costi produttivi, le emergenze sanitarie e una crescente pressione sul fronte ambientale e normativo. Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Manifesto di Coldiretti e pediatri per cibo sano a scuola, Prandini: Più qualità nelle mense Sullo stesso argomento Ettore Prandini eletto alla guida dell’Associazione Italiana AllevatoriIl presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, è stato eletto alla guida dell’Associazione Italiana Allevatori (Aia). Sandro Bambini è il nuovo vice presidente dell'associazione regionale allevatoriLa zootecnia di montagna valtellinese entra ai vertici dell’Associazione Regionale Allevatori della Lombardia. Ettore Prandini è il nuovo presidente dell’Associazione italiana allevatoriEttore Prandini, già alla guida di Coldiretti, è il nuovo presidente di Aia. Al centro del mandato redditività degli allevamenti, sostenibilità e competitività di una zootecnia che vale milioni di cap ... italiaatavola.net Ettore Prandini eletto alla guida dell’Associazione Italiana Allevatori: una nuova alleanza per rilanciare la zootecnia italiana tra reddito, sostenibilità e innovazioneAssumo questo incarico con la consapevolezza che la zootecnia italiana rappresenti un presidio economico, sociale, ambientale e territoriale decisivo per ... bsnews.it