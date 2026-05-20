Estrazione Million Day di oggi 20 maggio 2026 | i numeri vincenti di mercoledì
Oggi, mercoledì 20 maggio 2026, si tiene l’estrazione del Million Day, con i numeri vincenti annunciati in diretta. La lotteria si svolge come ogni giorno, con i numeri estratti che vengono comunicati immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di selezione. I partecipanti possono verificare i propri biglietti confrontando i numeri estratti, che vengono diffusi attraverso vari canali ufficiali. L’estrazione di oggi segue le consuete modalità e orari stabiliti per questa lotteria quotidiana.
Estrazione Million Day oggi mercoledì 20 maggio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, mercoledì 20 maggio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, mercoledì 20 maggio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 20 MAGGIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day:... 🔗 Leggi su Tpi.it
Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Sabato 9 Maggio 2026
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