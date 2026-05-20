Este emerge la via romana | scavi rivelano il cuore di Ateste

Gli scavi nell'area Olmo hanno portato alla luce un tratto di via romana, rivelando parti del decumano di Ateste. Le ricerche hanno evidenziato strutture e reperti che risalgono all'epoca antica. La scoperta ha suscitato interesse anche per le potenziali trasformazioni nel quartiere Salute, dove si prevede la realizzazione di un nuovo parco pubblico. Restano aperte alcune domande su cosa si trovi precisamente sotto il decumano e su come cambierà l’organizzazione urbana dell’area.

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? Domande chiave Cosa nasconde esattamente il decumano scoperto nell'area Olmo?. Come cambierà il quartiere Salute con la creazione del nuovo parco?. Chi curerà le visite guidate gratuite per vedere i ritrovamenti?. Dove si troveranno i resti delle mura che dividevano il Foro?.? In Breve L'assessore Beatrice Andreose coordina il progetto di riqualificazione tra via Olmo e via Salute.. Visite guidate gratuite con archeologi veronesi previste per il 22 e 29 maggio.. Il progetto trasformerà l'area archeologica in un nuovo parco pubblico per la cittadinanza.. Le strutture rinvenute separavano il decumano dall'area del Foro dell'antica Ateste..... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Este, emerge la via romana: scavi rivelano il cuore di Ateste ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Empire romain : des fresques de Stabies à la nécropole dAngers | Documentaire Archéologie Sullo stesso argomento Este, nuovi scavi all’Olmo: si svela il cuore della città romana? Cosa scoprirai Cosa emergerà dal decumano dopo cinquant'anni di attesa? Come cambierà l'area dell'Olmo con il nuovo parco pubblico? Chi guiderà gli... 21 marzo: scavi a Este rivelano il segreto di NerkaUn’escursione archeologica straordinaria si prepara per il 21 marzo 2026, con un appuntamento fissato al Gran Teatro Geox.