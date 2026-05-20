Estate più corta per gli studenti | fissato il ritorno a scuola in Campania

Da anteprima24.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Campania, gli studenti torneranno in classe il 15 settembre, segnando la fine delle vacanze estive più corte rispetto agli anni precedenti. La data di inizio delle lezioni è stata ufficializzata e riguarda tutte le scuole della regione. La durata della pausa estiva è stata ridotta, influenzando il calendario scolastico locale. Questa decisione interessa le scuole pubbliche e private, con l’obiettivo di riprendere le attività didattiche in anticipo rispetto a quanto accaduto negli anni scorsi.

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Tempo di lettura: < 1 minuto In Campania gli studenti torneranno tra i banchi il prossimo 15 settembre. Lo ha deciso la Giunta regionale che oggi ha approvato il calendario scolastico per l’anno 2026-2027. Le lezioni termineranno l’8 giugno 2027 per le scuole primarie e secondarie, mentre le attività educative delle scuole dell’infanzia si concluderanno il 30 giugno. Nel calendario sono previste le seguenti festività e sospensioni delle attività didattiche: 4 ottobre 2026, 1 novembre 2026, 8 dicembre 2026, dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027 per le vacanze natalizie, 8 e 9 febbraio 2027 per il Carnevale, dal 25 al 30 marzo 2027 per le vacanze pasquali, oltre al 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno 2027. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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