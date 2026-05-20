Estate 2026 Grimaldi Lines lancia Easytrip | sconti e massima flessibilità per viaggiare nel Mediterraneo

Durante l’estate 2026, la compagnia di navigazione ha annunciato il lancio di una nuova promozione chiamata Easytrip, rivolta ai viaggi nel Mediterraneo. La proposta prevede tariffe scontate e una maggiore possibilità di modificare le prenotazioni. La promozione è valida per le prenotazioni fatte entro il 31 maggio dello stesso anno. La campagna mira a offrire ai clienti condizioni più flessibili per i loro spostamenti via mare durante la stagione estiva.

Viaggiare nel Mediterraneo in nave con tariffe scontate e maggiore flessibilità. È questo l’obiettivo di “Easytrip”, la nuova promozione lanciata da Grimaldi Lines per l’estate 2026, valida per le prenotazioni effettuate entro il 31 maggio. L’iniziativa riguarda l’ampio network di collegamenti della compagnia e punta a incentivare le partenze verso alcune delle destinazioni più richieste del Mare Nostrum, tra Sardegna, Sicilia, Grecia e Spagna, con uno sconto del 15% sul costo del biglietto per tratte selezionate. La promozione sarà applicabile alle partenze comprese tra il primo giugno e il 30 settembre 2026 e rappresenta una delle principali campagne estive della compagnia, che punta a coniugare convenienza, comfort e qualità dei servizi a bordo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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