Un uomo che era stato allontanato due volte dalle autorità è stato trovato in stato di ebbrezza mentre molestava i passanti a Monza. La situazione mette in evidenza come alcune zone delle città italiane siano diventate aree difficili da frequentare, anche durante il giorno. Numerosi cittadini si sono rivolti alle forze dell’ordine per segnalare episodi di insicurezza in diverse ore della giornata. La presenza di persone moleste e ubriache nelle aree pubbliche è stata segnalata ripetutamente da residenti e passanti.

Vaste aree delle città italiane sono diventate quasi off-limits e se prima questo era un problema diffuso solamente nelle ore notturne, ora sempre più cittadini denunciano problemi di sicurezza anche nelle ore diurne. Un problema non indifferente per la vivibilità di una città, che si sta diffondendo a macchia d’olio dai centri più grandi a quelli più piccoli. In queste ore sono saliti alle cronache numerosi episodi di violenza che si sono verificati a Milano, soprattutto in Stazione Centrale, ma un episodio arriva anche dalla vicina Monza. Diversi cittadini hanno segnalato la presenza di persone moleste al parco XXV Aprile, chiedendo l’intervento della polizia locale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Espulso due volte, ma è in giro ubriaco a molestare i passanti a Monza

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