Esordio nella scrittura per il talentuoso pianista Morabito tra musica e filosofia

Da reggiotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pianista reggino Antonio Morabito debutta ufficialmente nel mondo della scrittura, un passo che segna la sua prima esperienza nel settore. La sua attività si concentra tra musica e filosofia, due ambiti che ha approfondito nel corso degli anni. Morabito si distingue per aver portato il suo talento musicale a livello internazionale, ottenendo riconoscimenti e successi sul palcoscenico globale. Ora, con questa nuova avventura, si apre anche alla scrittura, mantenendo il suo impegno tra arte e riflessione.

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Il pianista reggino Antonio Morabito è un'eccellenza della nostra città, un talento messo in luce nel panorama musicale internazionale. Laureato con lode e menzione d'onore al conservatorio Cilea di Reggio Calabria, ha completato la sua formazione all'estero, tra Spagna e Regno Unito conseguendo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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