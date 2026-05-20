Esordio nella scrittura per il talentuoso pianista Morabito tra musica e filosofia
Il pianista reggino Antonio Morabito debutta ufficialmente nel mondo della scrittura, un passo che segna la sua prima esperienza nel settore. La sua attività si concentra tra musica e filosofia, due ambiti che ha approfondito nel corso degli anni. Morabito si distingue per aver portato il suo talento musicale a livello internazionale, ottenendo riconoscimenti e successi sul palcoscenico globale. Ora, con questa nuova avventura, si apre anche alla scrittura, mantenendo il suo impegno tra arte e riflessione.
Il pianista reggino Antonio Morabito è un'eccellenza della nostra città, un talento messo in luce nel panorama musicale internazionale. Laureato con lode e menzione d'onore al conservatorio Cilea di Reggio Calabria, ha completato la sua formazione all'estero, tra Spagna e Regno Unito conseguendo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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