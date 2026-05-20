Esenzioni Covid al processo | Soffrivamo di allergie

Durante un procedimento giudiziario, un imputato ha dichiarato di soffrire di allergie e di aver ricevuto dal medico principale imputato il consiglio di consultare uno specialista in allergologia. Questa testimonianza si inserisce nel contesto di una discussione sulle esenzioni Covid e le relative certificazioni mediche rilasciate. Il caso si concentra sulle affermazioni di un paziente che ha spiegato le sue condizioni di salute e le indicazioni ricevute dal medico coinvolto, senza ulteriori dettagli sulle eventuali implicazioni legali o processuali.

In un caso il paziente, ora tra gli accusati, ha ribadito di soffrire di allergie e che il medico Luca Graziani, principale imputato, gli aveva consigliato uno specifico allergologo. Un altro paziente ha confermato di avere una mutazione genetica che lo esponeva ai rischi da vaccino. In diversi hanno sostenuto che - o dopo avere contratto il Covid o dopo avere fatto la seconda vaccinazione - avevano maturato il timore a sottoporsi alle terza vaccinazione per via di problematiche in effetti poi certificate da Graziani come meritorie di esenzione da vaccino: prima su carta e poi su piattaforma telematica dedicata. Ieri mattina, al processo relativo all’indagine sulle esenzioni considerate fasulle per il vaccino contro il Covid-19, è stata la volta degli esami di una mezza dozzina degli imputati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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