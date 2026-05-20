Esami di idoneità | requisiti calendario e prove GUIDA
Il DM n. 218 dell’11 novembre 2025 ha introdotto nuove disposizioni riguardanti gli esami di idoneità. Sono stati aggiornati i requisiti richiesti ai candidati, il calendario delle prove e le modalità di svolgimento. Le novità riguardano anche le tipologie di prove e le modalità di valutazione, con l’obiettivo di rendere più chiari e strutturati gli step necessari per ottenere l’idoneità. Le modifiche sono state pubblicate ufficialmente e sono ora in vigore.
Il DM n. 218 dell’11 novembre 2025 ha introdotto delle importanti novità in merito agli esami di idoneità. Alla luce di ciò, è utile effettuare una panoramica sulla procedura della primaria e della scuola secondaria di primo grado, rimasta pressoché immutata, e quella rinnovata in vista dell’a.s. 202627 per la scuola secondaria di secondo grado. L'articolo Esami di idoneità: requisiti, calendario e prove GUIDA. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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