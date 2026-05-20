Al Piazza di Siena si svolge una manifestazione di equitazione che vede la partecipazione di numerosi atleti, tra cui molte amazzoni. Quest’anno si sono alternate diverse competizioni, coinvolgendo cavalieri e amazzoni di vari livelli. Tra i nomi presenti figura anche Nina Mallevaey, nota nel mondo dell’equitazione. La manifestazione attira appassionati e addetti ai lavori, che seguono con attenzione le gare e le esibizioni in programma. L’edizione 2026 si preannuncia come l’ennesima occasione per osservare atleti di alto livello in azione.

Verso il Piazza di Siena 2026 con la solita clamorosa parata di stelle composta da cavalieri e, in questa edizione, soprattutto da amazzoni. Il concorso equestre di salto ostacoli che si tiene a Roma, dal 27 al 31 maggio prossimi, potrà contare sul gotha della disciplina. Un totale di 76 gli atleti, con 190 cavalli, in rappresentanza di 20 nazioni. Fra le presenti vi sarà la transalpina Nina Mallevaey, numero 6 del ranking mondiale (prima donna in graduatoria), insieme alle connazionali Marie Demonte e Megane Moissonnier. Addirittura un poker femminile per gli USA, pensando alla Coppa delle Nazioni del venerdì: Laura Kraut (11esima nel ranking mondiale), assieme a Marilyn Little, Callie Schott e Natalie Dean. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Equitazione: al Piazza di Siena la solita parata di stelle. Tantissime amazzoni: c’è anche Nina Mallevaey

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