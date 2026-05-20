Eolico offshore Legambiente spinge | Subito le aste per i progetti già pronti Non si perda più tempo
Legambiente Emilia-Romagna ha espresso preoccupazione per le dichiarazioni recenti del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica riguardo alle aste per i progetti di eolico offshore. L’associazione insiste affinché si avviino subito le procedure per le aste dei progetti già pronti, evidenziando che non bisogna perdere altro tempo. La posizione di Legambiente si contrappone alle dichiarazioni del ministro, che ha manifestato cautela sulla questione. La discussione riguarda l’avvio rapido delle iniziative nel settore dell’energia eolica in mare.
La prudenza ministeriale sulle aste per l’eolico offshore non convince Legambiente Emilia-Romagna, che interviene a seguito delle ultime dichiarazioni del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.“Serve uno sforzo in più per dare il via al più presto alle gare. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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