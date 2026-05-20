Nella notte, un nuovo striscione è stato affisso sul cavalcavia del raccordo autostradale di Arezzo, con scritte rivolte a figure politiche internazionali. L'atto si aggiunge a una serie di manifestazioni pubbliche che si sono susseguite nella città, spesso utilizzando striscioni e scritte murali. La presenza di questi messaggi è stata segnalata da residenti e forze dell'ordine, che hanno verificato l'installazione senza interventi immediati. La questione è diventata oggetto di discussione locale e sui social network.

Arezzo, 20 maggio 2026 – Trump e Netanyahu nemici dell'umanità, e nnesimo striscione di Arezzo per Gaza appare nella notte sul cavalcavia del raccordo autostradale aretino «Trump e Netanyahu nemici dell'umanità: più che uno slogan è una triste verità che solo pochi in malafede possono ancora provare a negare. Trump sta lavorando con successo alla totale destabilizzazione di qualsiasi forma per quanto ipocrita di diritto internazionale. L'ennesima guerra, non solo sta mietendo vittime civili, creando una crisi economica globale della quale fanno le spese come al solito i più deboli, ma sta riuscendo nell'incredibile risultato di rafforzare un regime sanguinario e oscurantista come quello iraniano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ennesimo striscione di Arezzo per Gaza appare nella notte sul cavalcavia del raccordo autostradale aretino

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