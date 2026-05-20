Energia pulita per il packaging dell' ortofrutta | maxifotovoltaico a tetto nello stabilimento forlivese
In un impianto della provincia di Forlì-Cesena, è stato installato un sistema fotovoltaico di grandi dimensioni sul tetto dello stabilimento dedicato al packaging di ortofrutta. Questa operazione mira a produrre energia pulita e ridurre i consumi di energia tradizionale. La scelta di investire in questa tecnologia si inserisce nelle strategie aziendali di sostenibilità, coinvolgendo l'intero ciclo di produzione di frutta e verdura. L'impianto fotovoltaico rappresenta una delle iniziative per promuovere pratiche più ecocompatibili nel settore.
La sostenibilità è diventata un fattore strategico nelle filiere produttive, soprattutto nel settore ortofrutticolo, in cui abbraccia l’intero ciclo di vita di frutta e verdura. Dalle modalità di coltivazione alla loro lavorazione, fino alla distribuzione. In quest’ottica, soluzioni a basso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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