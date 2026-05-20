Energia pulita per il packaging dell' ortofrutta | maxifotovoltaico a tetto nello stabilimento forlivese

In un impianto della provincia di Forlì-Cesena, è stato installato un sistema fotovoltaico di grandi dimensioni sul tetto dello stabilimento dedicato al packaging di ortofrutta. Questa operazione mira a produrre energia pulita e ridurre i consumi di energia tradizionale. La scelta di investire in questa tecnologia si inserisce nelle strategie aziendali di sostenibilità, coinvolgendo l'intero ciclo di produzione di frutta e verdura. L'impianto fotovoltaico rappresenta una delle iniziative per promuovere pratiche più ecocompatibili nel settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui