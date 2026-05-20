Il 2026 si prospetta come un anno cruciale per le imprese nel settore energetico, grazie a una serie di incentivi, strumenti fiscali e modelli finanziari che influenzeranno i costi e la competitività. Un rappresentante del settore ha commentato le prospettive di investimento e le strategie adottate per sfruttare le opportunità offerte. Le aziende stanno valutando come integrare queste misure nelle loro pianificazioni future, con l’obiettivo di ottimizzare le spese e migliorare la posizione sul mercato.

Il 2026 si presenta come un anno decisivo per gli investimenti energetici delle imprese, grazie a un insieme di incentivi, strumenti fiscali e modelli finanziari che possono incidere in modo diretto su costi, marginalità e competitività. Per molte PMI e realtà energivore, il tema non riguarda più solo la sostenibilità, ma la capacità di pianificare scelte che abbiano un impatto economico concreto nel medio-lungo periodo. La presenza di bandi, agevolazioni e soluzioni alternative all’investimento iniziale richiede però una lettura attenta e competenze specifiche, perché ogni decisione coinvolge aspetti tecnici, normativi e finanziari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia e imprese, il 2026 tra incentivi e strategia: intervista a Paolo Foti

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ENERGIA: STRATEGIA O CAOS

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