L'ente di previdenza dedicato agli agenti di commercio ha annunciato l'introduzione di un nuovo piano di welfare rivolto ai professionisti del settore. Il direttore generale ha descritto questa iniziativa come una sorta di Statuto dei lavoratori autonomi, sottolineando l'impegno a migliorare le condizioni di chi lavora nel settore. Ogni anno, il settore dell'intermediazione in Italia movimenta circa 500 miliardi di euro, pari a un quarto del prodotto interno lordo del paese.

L'intermediazione italiana muove ogni anno flussi di affari per circa cinquecento miliardi di euro, l'equivalente di un quarto del prodotto interno lordo. Sono agenti di commercio, rappresentanti, consulenti finanziari, agenti in attività finanziaria: oltre duecentomila professionisti che ogni giorno collegano imprese e mercati, capitale e risparmiatori. Una rete enorme, che per troppo tempo è rimasta scoperta proprio nei momenti più fragili della vita. La Fondazione Enasarco ha deciso di colmare quel vuoto costruendo un welfare integrato dedicato alla categoria, e nei giorni in cui ricorre l'anniversario dello Statuto dei Lavoratori la Presidente Patrizia De Luise ne rivendica apertamente il senso politico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Enasarco lancia il welfare per gli agenti. De Luise: “È il nostro Statuto dei lavoratori autonomi”

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