Enaip laboratorio intitolato all’educatore Stefano Sbrighi
Enaip ha inaugurato un nuovo laboratorio dedicato all’educatore Stefano Sbrighi. Il laboratorio si trova in un locale con una porta sempre aperta, dove è possibile entrare liberamente e trascorrere del tempo in compagnia. La struttura è caratterizzata da un ambiente trasparente, con ampie vetrate che permettono di vedere l’interno. L’obiettivo dichiarato è creare uno spazio accessibile, dove le persone possano conoscersi senza timori o pregiudizi, favorendo incontri e scambi diretti.
"Scoprirci è facile, siamo lì. visibili oltre il vetro. La porta del laboratorio è sempre aperta. Si può entrare e stare un po’ in compagnia, conoscersi mettendo da parte timori e preconcetti". Questa è la frase di presentazione che campeggia sul sito e sui portali delle ’Casine’, il coloratissimo centro socio-occupazionale dedicato ai ragazzi con disabilità che fa parte di Fondazione Enaip Forlì-Cesena Ets. Da oggi, però, sulle pareti del centro ci saranno nuovi colori: quelli di Stefano Sbrighi, educatore del laboratorio del legno, scomparso un anno fa. La direzione e il consiglio di amministrazione di Enaip, insieme a colleghi ed ex colleghi, hanno voluto che il laboratorio del legno fosse intitolato alla sua memoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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