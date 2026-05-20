Enaip laboratorio intitolato all’educatore Stefano Sbrighi

Enaip ha inaugurato un nuovo laboratorio dedicato all’educatore Stefano Sbrighi. Il laboratorio si trova in un locale con una porta sempre aperta, dove è possibile entrare liberamente e trascorrere del tempo in compagnia. La struttura è caratterizzata da un ambiente trasparente, con ampie vetrate che permettono di vedere l’interno. L’obiettivo dichiarato è creare uno spazio accessibile, dove le persone possano conoscersi senza timori o pregiudizi, favorendo incontri e scambi diretti.

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