Empoli caos in corsia dell' ospedale | arrestato trentaquattrenne
Venerdì scorso, i carabinieri dell'aliquota radiomobile di Empoli hanno arrestato un uomo di 34 anni, cittadino nigeriano, con l'accusa di aver causato danni a una struttura sanitaria. L’episodio si è verificato all’interno di un ospedale della zona, dove l’uomo avrebbe provocato danni in un reparto. La polizia è intervenuta sul posto e ha eseguito l’arresto. La situazione ha creato scompiglio in corsia, attirando l’attenzione di operatori sanitari e personale presente.
Venerdì scorso i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Empoli hanno tratto in arresto un cittadino nigeriano di 34 anni con l'accusa di danneggiamento di struttura sanitaria.L'episodio si è consumato nella notte presso il pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe, dove l'uomo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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