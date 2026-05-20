Il settore del trasporto aereo sta vivendo una trasformazione con l’obiettivo di ridurre le emissioni di anidride carbonica. Un rappresentante di un ente nazionale ha affermato che la decarbonizzazione è ormai considerata un elemento fondamentale nel settore, con molte iniziative in corso nel paese. Queste azioni collocano il nostro Paese tra i leader in Europa su questo fronte. La discussione si concentra sulla necessità di adottare strategie sostenibili per il futuro del trasporto aereo.

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - “La decarbonizzazione sta assumendo un ruolo sempre più importante nel trasporto aereo e le iniziative che si stanno prendendo, in particolare in Italia, pongono il nostro Paese all'avanguardia nell'approccio a queste tematiche”. Lo ha detto Claudio Eminente, direttore centrale programmazione economica e sviluppo Infrastrutture Enac, Ente nazionale per l'aviazione civile, alla presentazione dell'approfondimento di scenario dedicato agli effetti delle politiche europee di decarbonizzazione sulla competitività del trasporto aereo, sulla connettività dei territori e sulla domanda di mobilità; lo studio è stato presentato a Roma dalla Fondazione Pacta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Eminente (Enac): "Decarbonizzazione pilastro ormai indiscutibile"

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