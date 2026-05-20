Eminente Enac | Decarbonizzazione pilastro ormai indiscutibile
Il settore del trasporto aereo sta vivendo una trasformazione con l’obiettivo di ridurre le emissioni di anidride carbonica. Un rappresentante di un ente nazionale ha affermato che la decarbonizzazione è ormai considerata un elemento fondamentale nel settore, con molte iniziative in corso nel paese. Queste azioni collocano il nostro Paese tra i leader in Europa su questo fronte. La discussione si concentra sulla necessità di adottare strategie sostenibili per il futuro del trasporto aereo.
Roma, 20 mag. (Adnkronos) - “La decarbonizzazione sta assumendo un ruolo sempre più importante nel trasporto aereo e le iniziative che si stanno prendendo, in particolare in Italia, pongono il nostro Paese all'avanguardia nell'approccio a queste tematiche”. Lo ha detto Claudio Eminente, direttore centrale programmazione economica e sviluppo Infrastrutture Enac, Ente nazionale per l'aviazione civile, alla presentazione dell'approfondimento di scenario dedicato agli effetti delle politiche europee di decarbonizzazione sulla competitività del trasporto aereo, sulla connettività dei territori e sulla domanda di mobilità; lo studio è stato presentato a Roma dalla Fondazione Pacta. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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