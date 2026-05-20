Emergenza bambini in carcere | Numeri in aumento è un fallimento dello Stato
Negli ultimi mesi si registra un aumento dei bambini che si trovano nelle carceri italiane insieme alle madri, sollevando preoccupazioni sulla gestione di questa realtà. Le autorità hanno segnalato un incremento rispetto ai dati precedenti, evidenziando una situazione che richiede attenzione. Le strutture penitenziarie ospitano ora un numero maggiore di minori rispetto al passato, ampliando il problema legato alla presenza di bambini in ambienti ritenuti inadeguati. La questione si configura come un tema di attualità e di riflessione sulla tutela dei diritti dei più piccoli.
Cresce l’allarme sul numero di bambini presenti negli istituti penitenziari italiani insieme alle proprie madri. Secondo i dati del rapporto Antigone rilanciati da esponenti del Partito Democratico, i minori detenuti con le madri sarebbero più che raddoppiati in un anno, passando da 11 a 26.Un. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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Tra i temi del report anche la condizione delle madri detenute. In un anno è raddoppiato il numero dei bambini in carcere (da 11 a 26) - Facebook facebook
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