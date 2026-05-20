Elfsborg-Mjallby giovedì 21 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Giovedì 21 maggio 2026 alle ore 19:00 si disputa la partita tra Elfsborg e Mjallby, valida per la quindicesima giornata di Allsvenskan. La sfida si svolge in un momento in cui il Mjallby, campione in carica, si prepara agli impegni in Champions League. La partita si gioca sul campo dell’Elfsborg, e sono state annunciate le formazioni ufficiali e le quote di scommessa per l’incontro. Nessuna delle due squadre ha ancora annunciato cambi significativi nelle rose per questa gara.

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Si anticipa il turno numero 15 di Allsvenskan in vista dei futuri impegni Champions del Mjallby campione uscente, quest’oggi impegnato sul campo dell’Elfsborg. La squadra di Hamberg è al momento quarta in classifica a -4 dalla vetta ma reduce da un mezzo passo falso contro il fanalino di coda Halmstad. Una squadra che viene da stagioni altalenanti e che ha visto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Elfsborg-Mjallby (giovedì 21 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento GAIS-Mjallby (giovedì 23 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiTra i posticipi del quarto turno di Allsvenskan c’è quello che vede i campioni belgi uscenti del Mjallby impegnati sul campo del GAIS.