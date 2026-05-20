Elezioni Prato Alleati propone | case popolari e più servizi agli anziani

Durante le prossime elezioni a Prato, il movimento politico Alleati ha presentato un programma che prevede interventi nel settore delle abitazioni popolari e dei servizi per gli anziani. Sono stati annunciati piani per recuperare alcuni edifici abbandonati e trasformarli in nuove abitazioni destinate ai cittadini. Resta da capire come queste proposte influenzeranno l’accesso ai servizi dedicati agli anziani e quali saranno le tempistiche di realizzazione di questi interventi.

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? Domande chiave Come cambierà l'accesso ai servizi per gli anziani a Prato?. Quali edifici abbandonati diventeranno nuove case popolari per i cittadini?. Come influirà la metropolitana di superficie sul traffico tra Prato e Firenze?. Cosa prevede il piano per ridurre la pressione fiscale sulle imprese?.? In Breve Supporto digitale agli anziani tramite operatori specializzati presso gli sportelli comunali.. Riqualificazione edifici abbandonati per alloggi a costi calmierati per anziani e giovani.. Proposta metropolitana di superficie tra Pistoia, Prato e Firenze contro nuovo aeroporto.. Nuove rotatorie previste vicino al cimitero di Chiesanuova e in piazza San Marco. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Elezioni Prato, Alleati propone: case popolari e più servizi agli anziani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Case popolari: Bochicchio propone una riforma per dare più velocità? Domande chiave Come cambieranno le assegnazioni per chi subisce emergenze idrogeologiche? Chi gestirà i controlli dopo l'eliminazione delle... Villa Gordiani: 158 case popolari senza ascensore isolano gli anziani? Punti chiave Come fanno gli anziani a raggiungere l'ospedale senza ascensore? Quanto costano le cure mediche a domicilio per chi è isolato? Perché... Elezioni comunali Prato – Sondaggio EMG Biffoni (CSX) pronto a tornare sindaco per la terza volta sondaggio completo sondaggibidimedia.com/comunali-prato… x.com Prato, cinque sfide per il Biffoni bis: Cominciamo a coinvolgere di più i giovaniLa corsa è arrivata all’ultima curva: i 6 candidati a sindaco di Prato giocano le loro ultime carte fra eventi, incontri e proposte. Come quelle che Matteo Biffoni (Pd) ha lanciato ieri 19 maggio. L’e ... corriere.it Elezioni Prato 2026, la guida. Candidati, liste e come si votaMatteo Biffoni guida il campo largo progressista. Già sindaco di Prato per due mandati consecutivi, è attualmente consigliere regionale del Partito Democratico in Toscana. La sua coalizione conta 5 ... money.it