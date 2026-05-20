Elezioni il Campo largo compatto su Sodano | Agrigento può diventare il modello per cambiare la Sicilia

Da agrigentonotizie.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle recenti elezioni, il fronte progressista si è concentrato su Michele Sodano, puntando a rafforzare la propria unità e a fare di Agrigento un esempio di cambiamento politico in Sicilia. L’obiettivo è creare un modello locale che possa essere applicato anche ad altre zone dell’isola. L’iniziativa mira a consolidare il sostegno intorno a Sodano, con l’intento di promuovere una svolta politica che possa influenzare il panorama regionale.

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Il campo progressista prova a serrare le fila attorno a Michele Sodano e a trasformare Agrigento in un laboratorio politico da esportare nel resto della Sicilia. È questo il messaggio lanciato durante la conferenza stampa organizzata a Porta di Ponte, dove i principali leader regionali delle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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