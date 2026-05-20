Elezioni comunali l' impegno di Italia Viva - Casa Riformista con i candidati sindaci di centrosinistra

Da anconatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista delle prossime elezioni comunali nelle Marche, Italia Viva - Casa Riformista ha confermato il proprio sostegno ai candidati sindaci di centrosinistra. La presidente regionale del partito ha rilasciato una nota ufficiale in cui ha ribadito l'impegno del partito nel territorio, sottolineando come la strategia adottata sia in linea con quanto deciso a livello nazionale. La comunicazione intende chiarire la posizione del partito e rafforzare la presenza politica nella regione.

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ANCONA – La presidente regionale di Italia Viva - Casa Riformista Fabiola Caprari interviene con una nota ufficiale per ribadire e declinare sul territorio marchigiano la strategia politica del partito, evidenziando la perfetta specularità con il percorso intrapreso a livello nazionale.«La scelta. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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