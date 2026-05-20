Elezioni comunali 2027 | la coalizione di Paolo Pilotto si allarga ed entra la nuova Italia Viva

Per le elezioni comunali del 2027, la coalizione che sostiene il sindaco in carica ha annunciato l’ingresso di un nuovo partito. La coalizione, già composta da diversi gruppi politici, si è ampliata includendo anche una formazione politica di recente formazione. La candidatura del sindaco uscente viene così supportata da un insieme più ampio di forze politiche, consolidando la propria posizione in vista delle prossime consultazioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime settimane.

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