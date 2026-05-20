Elezioni a Morciano confronto di Cna con il candidato sindaco Autunno | focus su imprese e territorio

Martedì 19 maggio si è svolto presso la Pasticceria Garden il secondo incontro tra la Cna Rimini e i candidati alla carica di sindaco di Morciano di Romagna. L’evento ha visto la partecipazione del candidato sindaco Autunno, con un focus rivolto alle questioni delle imprese e del territorio locale. L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto diretto tra rappresentanti del settore economico e chi aspira alla guida della città, senza altri interventi pubblici o dichiarazioni ufficiali.

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