Elezioni a Morciano confronto di Cna con il candidato sindaco Autunno | focus su imprese e territorio
Martedì 19 maggio si è svolto presso la Pasticceria Garden il secondo incontro tra la Cna Rimini e i candidati alla carica di sindaco di Morciano di Romagna. L’evento ha visto la partecipazione del candidato sindaco Autunno, con un focus rivolto alle questioni delle imprese e del territorio locale. L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto diretto tra rappresentanti del settore economico e chi aspira alla guida della città, senza altri interventi pubblici o dichiarazioni ufficiali.
Si è svolto martedì, 19 maggio, presso la Pasticceria Garden il secondo incontro promosso da Cna Rimini con i candidati alla carica di sindaco di Morciano di Romagna. Protagonista dell’appuntamento è stato il candidato Pierluigi Autunno, che ha incontrato il direttivo Cna Morciano di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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