Elettrodotto a Cascina Gatti Arriva l’esposto

Un esposto è stato presentato ieri alla Procura di Monza riguardo all’inquinamento causato dagli elettrodotti nella zona di Cascina Gatti. La denuncia è stata depositata dall’avvocato Gianpaolo Caponi, ex vicesindaco della precedente amministrazione comunale. La richiesta si concentra sui potenziali rischi ambientali e sanitari collegati all’installazione e all’uso di questi impianti. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sulle eventuali conseguenze legali o sulle risposte delle autorità.

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Un esposto alla Procura di Monza sull’inquinamento degli elettrodotti, depositato ieri dall’avvocato Gianpaolo Caponi, ex vicesindaco della Giunta Di Stefano. A presentare la denuncia sono state l’associazione Sottocorno e il comitato Cascina Gatti, "a seguito di fondate preoccupazioni a tutela della salute della popolazione, in particolare di bambini e adolescenti in relazione all’esposizione ai campi magnetici generati sui campi sportivi autorizzati dal Comune, come l’Acquaviva, sulle aree residenziali esistenti, parchi e aree gioco e sulla futura trasformazione dell’area Auc1". Dopo più di un anno, lamentano i due gruppi, "non siamo riusciti ad avere la documentazione che gli enti pubblici, per gli sviluppi urbanistici attuati e futuri, abbiano rispettato i parametri indicati nel testo di legge". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Elettrodotto a Cascina Gatti. Arriva l’esposto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: A Cascina Gatti arriva il musical dei record Leggi anche: Cascina Gatti: servizi sanitari chiusi: "Periferia lasciata sola", è scontro Elettrodotto a Cascina Gatti. Arriva l’espostoUn esposto alla Procura di Monza sull’inquinamento degli elettrodotti, depositato ieri dall’avvocato Gianpaolo Caponi, ex vicesindaco della Giunta Di ... ilgiorno.it Sesto, area di Cascina Gatti: iI piano prevede sei edifici: Una colata di cementoNessuna rigenerazione urbana per l’area di Cascina Gatti, ma una colata di cemento con relativa distruzione del parco esistente. L’associazione Sottocorno non fa sconti al piano che prevede la ... ilgiorno.it