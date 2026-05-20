El Koudri era lucido al momento dell' attacco il giudice evidenzia la volontà di colpire più persone possibili

Il giudice ha convalidato il fermo di Salim El Koudri, ordinandone la detenzione in carcere, in seguito all'udienza relativa ai fatti del 16 maggio. Secondo quanto emerso durante l’indagine, El Koudri era lucido nel momento dell’attacco e si ritiene che avesse la volontà di colpire più persone contemporaneamente. La decisione si basa sull’ordinanza firmata dalla giudice per le indagini preliminari, che ha ritenuto sufficienti i motivi per mantenere l’indagato in carcere.

Il quadro accusatorio a carico di Salim El Koudri si consolida con l'ordinanza firmata dalla Giudice per le indagini preliminari Donatella Pianezzi, che ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per i fatti del 16 maggio.Il giudice ha sostanzialmente condiviso le. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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