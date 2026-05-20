Dopo giorni di discussioni e notizie contrastanti, si scopre che la persona coinvolta, precedentemente descritta come affetta da instabilità mentale, potrebbe non essere affetta da alcuna condizione psichiatrica manifesta. Le autorità hanno continuato a indagare sui dettagli dell’accaduto, senza ancora fornire una versione definitiva. La vicenda ha attirato l’attenzione di media e pubblico, mentre si attendono ulteriori sviluppi e chiarimenti sui fatti.

Colpo di scena: il matto non è matto. Cari lettori, allacciate le cinture, abbiamo ascoltato per giorni la novella di El Koudri che è affetto da instabilità mentale manifesta. Certo, la sua pazzia non gli ha impedito di prendere un’automobile, di uscire di casa con un coltello di 20 centimetri, di travolgere tutto quello che si muoveva sul marciapiede, di fare un abile zig zag per abbattere altre persone. Un preciso, orrendo lavoro che doveva provocare la strage. In fuga, uscito dall’auto, il matto ha accoltellato un’altra persona. Sulla teoria granitica dello psicopatico, dello schizoide, dello sdoppiamento di personalità, del disadattato, si è esercitato l’intellettuale progressista per spiegare all’agreste conservatore che è sempre “colpa della società”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - El Koudri, ecco chi sono i veri pazzi in questa storia

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