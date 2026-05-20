Ecco perché la chiesa di San Giovenale a Cecalocco non deve essere abbandonata
La chiesa di San Giovenale si trova su un colle vicino al centro di Cecalocco, in prossimità di un’area verde del parco Valserra. Nei pressi si trova anche un piccolo cimitero ancora in uso. La chiesa è un edificio storico che si affaccia su un paesaggio naturale e si inserisce nel contesto del paese e della sua area circostante. La posizione e le caratteristiche della struttura sono state oggetto di discussione riguardo alla sua possibile conservazione o abbandono.
La chiesa di San Giovenale è situata su un colle in prossimità del pese di Cecalocco, accanto ad un'area verde attrezzata del parco Valserra e nelle vicinanze si trova un piccolo cimitero attualmente in uso. Le caratteristiche costruttive, la raffinata esecuzione dell’abside, i filaretti ben. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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