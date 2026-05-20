Oggi nel territorio spezzino si svolge l’undicesima tappa del Giro d’Italia, con partenza da Porcari e arrivo a Chiavari. Le strade interessate dalla corsa sono state chiuse al traffico e sono stati istituiti divieti di sosta in alcune zone. Le attività scolastiche sono state sospese in alcune scuole della zona durante la giornata. La corsa attraverserà diverse località e comporterà modifiche temporanee alla viabilità locale.

Un’ondata rosa sfreccerà oggi sul territorio spezzino. Arriva il Giro d’Italia, con l’11esima tappa Porcari–Chiavari. Il passaggio dei 160 corridori in gara ci sarà dopo poco l’ora di pranzo, dalle 14 alle 16 circa, e taglierà la nostra provincia. Per garantire il regolare svolgimento della manifestazione in sicurezza la Prefettura della Spezia ha disposto la sospensione temporanea della circolazione di tutti i veicoli lungo i tratti stradali interessati dal passaggio dei ciclisti e, perciò, sensibili modifiche alla viabilità sia in ambito urbano sia nei tratti delle strade comunali coinvolte direttamente o indirettamente dal percorso. La gara partirà da Porcari per entrare in provincia della Spezia, raggiungendo il comune da via Sarzana (in località Termo scendendo da Baccano di Arcola) alle 14. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco la carovana rosa. Strade chiuse, divieti e stop attività a scuola per la tappa provinciale

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