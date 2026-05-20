Ecco il microhabitati al Parco della Resistenza per tutelare il Rospo smeraldino

Al Parco della Resistenza sono stati individuati alcuni microhabitat specifici dedicati alla tutela del Rospo smeraldino. Questi spazi sono stati creati per favorire la presenza e la sopravvivenza di questa specie, che necessita di ambienti particolari per vivere e riprodursi. La presenza di questi microhabitat dimostra come anche aree urbane possano contribuire alla conservazione della biodiversità. La scelta di intervenire in questi spazi mira a preservare e sostenere le popolazioni locali di questa specie, spesso minacciata da cambiamenti ambientali.

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