Ecco Ecomotion | le scuole aretine che aderiscono

Ecomotion è il nome di un nuovo progetto avviato nelle scuole di Arezzo, con l’istituto comprensivo di Lucignano come scuola capofila. La iniziativa coinvolge diverse scuole della zona e si propone di integrare l’educazione all’immagine, alla sostenibilità e alla partecipazione civica. La Rete Ecomotion si sta sviluppando attraverso attività e programmi rivolti agli studenti, con l’obiettivo di promuovere pratiche e sensibilità legate all’ambiente e alla vita civica.

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