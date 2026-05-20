Ecco Ecomotion | le scuole aretine che aderiscono
Ecomotion è il nome di un nuovo progetto avviato nelle scuole di Arezzo, con l’istituto comprensivo di Lucignano come scuola capofila. La iniziativa coinvolge diverse scuole della zona e si propone di integrare l’educazione all’immagine, alla sostenibilità e alla partecipazione civica. La Rete Ecomotion si sta sviluppando attraverso attività e programmi rivolti agli studenti, con l’obiettivo di promuovere pratiche e sensibilità legate all’ambiente e alla vita civica.
All’istituto comprensivo Lucignano “Rita Levi-Montalcini”, scuola capofila della Rete, prende forma Ecomotion, un progetto che unisce educazione all’immagine, sostenibilità e partecipazione civica. L’iniziativa, finanziata dal Piano nazionale cinema e immagini per la scuola 20242025 – Bando per. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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