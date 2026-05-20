L'Organizzazione mondiale della sanità ha comunicato che l'epidemia di Ebola, iniziata nella Repubblica democratica del Congo e già diffusa in Uganda, continuerà a espandersi. Nonostante l'aumento dei casi, l'agenzia sanitaria internazionale ha specificato che non si tratta di un'emergenza pandemica. La diffusione del virus rimane sotto monitoraggio, ma non sono state dichiarate misure di emergenza globale. La situazione attuale vede un progressivo incremento dei contagi in alcune regioni dell'Africa centrale.

La nuova epidemia di Ebola partita dalla Repubblica democratica del Congo (Rdc) e già arrivata in Uganda è destinata a crescere ancora, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità. Secondo l'Oms "i numeri continueranno ad aumentare, considerato il tempo in cui il virus ha circolato prima che l'epidemia venisse rilevata". Il comitato di emergenza che si è riunito ieri 19 maggio ha confermato che l'epidemia rappresenta un'emergenza pubblica di interesse internazionale, ma non una emergenza pandemica. Sono molteplici i fattori che destano preoccupazione. Dai casi confermati a quello sospetti, passando per la diffusione del virus e il numero riscontrato di decessi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ebola, l'Oms chiarisce: "Epidemia crescerà, ma non c'è emergenza pandemica"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Congo, salgono a 246 i casi sospetti di Ebola e 80 le morti. L’OMS: «Non è un’emergenza pandemica»L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che l’epidemia di Ebola che sta colpendo il Congo e l’Uganda rappresenta a tutti gli...

Leggi anche: Ebola, Oms: “Ultima epidemia in Congo è emergenza di rilevanza internazionale”

Ebola. L’Oms dichiara l’emergenza internazionale: Rischio alto a livello regionale, 51 casi confermati nella Rdc e due in UgandaIl direttore generale Tedros: Ho agito prima del Comitato di Emergenza per l'urgenza della situazione. Quasi 600 casi sospetti e 139 decessi sospetti. quotidianosanita.it

Ebola. L’Oms dichiara l’emergenza sanitaria internazionale per il virus Bundibugyo tra Congo e Uganda, ma non è una pandemiaSalgono le preoccupazioni per la diffusione del focolaio nell’Africa centrale. Segnalati casi confermati tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda, con decine di decessi sospetti e timori per la t ... quotidianosanita.it