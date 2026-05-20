Ebola in Congo | l’OMS dichiara l’emergenza dopo 131 decessi

L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato lo stato di emergenza in Congo a causa di un’epidemia di Ebola che ha causato 131 decessi. La variante Bundibugyo del virus, identificata in questo focolaio, ha reso i vaccini disponibili inefficaci contro questa forma del virus. La presenza di gruppi armati, in particolare il controllo degli M23, ha ostacolato le operazioni di soccorso sanitario nella città di Goma, limitando le attività di intervento e di contenimento dell’epidemia.

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