Ebola in Congo | l’OMS dichiara l’emergenza dopo 131 decessi

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato lo stato di emergenza in Congo a causa di un’epidemia di Ebola che ha causato 131 decessi. La variante Bundibugyo del virus, identificata in questo focolaio, ha reso i vaccini disponibili inefficaci contro questa forma del virus. La presenza di gruppi armati, in particolare il controllo degli M23, ha ostacolato le operazioni di soccorso sanitario nella città di Goma, limitando le attività di intervento e di contenimento dell’epidemia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

?? Punti chiave Perché la variante Bundibugyo rende i vaccini attuali del tutto inefficaci? Come può il controllo degli M23 bloccare i soccorsi sanitari a Goma? Perché il virus sta colpendo così rapidamente le città densamente popolate? Chi potrà garantire l'accesso alle medicine nelle zone controllate dai ribelli??? In Breve Variante Bundibugyo presente nell'Ituri priva attualmente di vaccini specifici disponibili. Contagio raggiunto Goma nel Nord Kivu e due casi confermati a Kampala. 🔗 Leggi su Ameve.eu

ebola in congo l8217oms dichiara l8217emergenza dopo 131 decessi
© Ameve.eu - Ebola in Congo: l’OMS dichiara l’emergenza dopo 131 decessi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ebola: oltre 130 morti in Congo: l'Oms dichiara l'emergenza sanitaria globale

Video Ebola: oltre 130 morti in Congo: l'Oms dichiara l'emergenza sanitaria globale

Sullo stesso argomento

Ebola, l'Oms dichiara l'emergenza globale: 88 morti in Congo, virus a GomaL' Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato oggi un' emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale (Pheic) per l' epidemia di...

Leggi anche: Ebola, l’Oms dichiara l’emergenza internazionale per il nuovo focolaio tra Congo e Uganda

ebola in congo lEbola, l’epidemia si allarga: 118 morti. L’Oms riunisce il comitato d’emergenza. Trump: Il virus per ora è in AfricaNella Repubblica Democratica del Congo i casi sospetti sarebbero oltre 500 e vengono ora segnalati in un’area più ampia. L’Oms consegna 12 tonnellate di forniture di emergenza ... quotidiano.net

ebola in congo lNuova epidemia di Ebola in Congo e Uganda: cresce l’allarme per il virus fratello BundibugyoEpidemia di Ebola tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda: centinaia di casi sospetti, alto tasso di mortalità e rafforzamento della sorveglianza internazionale dell’Oms per la variante fratell ... notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web