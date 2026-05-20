Ebola in Congo | l’OMS dichiara l’emergenza dopo 131 decessi
L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato lo stato di emergenza in Congo a causa di un’epidemia di Ebola che ha causato 131 decessi. La variante Bundibugyo del virus, identificata in questo focolaio, ha reso i vaccini disponibili inefficaci contro questa forma del virus. La presenza di gruppi armati, in particolare il controllo degli M23, ha ostacolato le operazioni di soccorso sanitario nella città di Goma, limitando le attività di intervento e di contenimento dell’epidemia.
?? Punti chiave Perché la variante Bundibugyo rende i vaccini attuali del tutto inefficaci? Come può il controllo degli M23 bloccare i soccorsi sanitari a Goma? Perché il virus sta colpendo così rapidamente le città densamente popolate? Chi potrà garantire l'accesso alle medicine nelle zone controllate dai ribelli??? In Breve Variante Bundibugyo presente nell'Ituri priva attualmente di vaccini specifici disponibili. Contagio raggiunto Goma nel Nord Kivu e due casi confermati a Kampala. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Ebola: oltre 130 morti in Congo: l'Oms dichiara l'emergenza sanitaria globale
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