In alcune zone dell’Africa, si registrano virus che causano microepidemie limitate a comunità ristrette. Tra questi, ci sono il virus Ebola e quello Bundibugyo, che sono stati oggetto di studi specifici. Questi agenti infettivi si sviluppano in aree circoscritte e sono associati a infezioni che colpiscono piccoli gruppi di persone. La loro pericolosità si manifesta attraverso quadri clinici molto gravi, e la conoscenza su questi virus si basa su ricerche condotte in queste zone.

Ci sono virus, che la scienza conosce, che si sviluppano in aree molto circoscritte dell’Africa. Questo avviene da tempo, così come sono definite e studiate le diverse microepidemie legate ad infezioni che interessano piccoli gruppi di persone e conducono quadri patologici molto gravi. Per questo, pur se il pericolo di contagio è basso al di fuori della cerchia di quanti vivono a stretto contatto con i pazienti bisogna seguire con grande attenzione quanto avviene. È quanto stanno facendo le autorità sanitarie internazionali, prima tra tutte l’OMS, visto ciò che avviene con la malattia da virus Bundibugyo, che fa parte della più ampia patologia da virus Ebola. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ebola e virus Bundibugyo: di cosa si tratta, quanto è pericolosa e cosa ne sappiamo

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The New Ebola Strain With NO VACCINE: Global Emergency Declared

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