Negli ultimi anni, le notizie su virus come Ebola hanno spesso dominato le cronache, trasformando ogni emergenza sanitaria in un evento mediatico. La copertura continua e sensazionalistica crea un clima di paura che si mantiene vivo nel tempo, alimentato da report e approfondimenti che si susseguono senza sosta. Questa dinamica porta a una percezione distorta del rischio reale, mentre i media trasmettono immagini e messaggi che contribuiscono a mantenere alta l’attenzione pubblica. In questo contesto, ogni crisi sanitaria diventa parte di un racconto che si ripete, stagione dopo stagione.

Ogni stagione ha il suo spettro sanitario. Dopo gli anni del delirio del Covid prima è arrivato il vaiolo delle scimmie, poi il virus X, oggi l’Hantavirus, ma visto che per quest’ultimo la trasmissibilità è rara, non faceva abbastanza share, ora c’è l’Ebola. I virus sono parte del racconto mainstream, come la soap opera dei reali di Inghilterra, dove uno tossisce e partono sei speciali TV, 12 libri e 3000 dichiarazioni, i miliardari come personaggi pop supereroi Marvel, le storie di cronaca e giustizia quali intrattenimento seriale, il collasso climatico imminente subito dopo l’oroscopo. E puntualmente arrivano i titoli apocalittici, le breaking news terrificanti, le immagini di tute bianche e mappe rosse stile Risiko e suggeriscono l’arrivo imminente dell’ennesima catastrofe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ebola e l’industria della paura: quando ogni virus diventa una serie TV tra emergenze continue e reality mediatici

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