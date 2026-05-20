Ebola cosa sappiamo del virus Bundibugyo e come si trasmette
Il virus Ebola ha causato preoccupazioni crescenti in Congo, dove sono stati segnalati più di 600 casi sospetti e almeno 139 persone decedute. Tra le diverse varianti del virus, si parla anche di quella di Bundibugyo, identificata per la prima volta in Uganda nel 2008. La trasmissione avviene principalmente attraverso il contatto diretto con sangue, fluidi corporei o tessuti di persone infette o di animali selvatici. La diffusione del virus ha portato a misure di contenimento e a richiami sulla prevenzione per il personale sanitario e le comunità locali.
Il virus Ebola è tornato a fare paura in Congo, dove i casi sospetti sono oltre 600 e le vittime almeno 139. Come confermato dall'Oms e dalle autorità sanitarie locali, il responsabile del nuovo focolaio è il ceppo Bundibugyo, un sottotipo scoperto nel 2007 nell'omonimo distretto in Uganda.Il. 🔗 Leggi su Today.it
No vaccine for rare Bundibugyo Ebola strain, WHO raises red flag over 80 suspected deaths in Africa
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