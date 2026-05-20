E45 e A1 paralizzate | proclamato il primo ponte tibetano tra Arezzo e Roma

Le strade principali che collegano Arezzo a Roma sono state chiuse al traffico, con l’E45 e l’A1 bloccate per motivi non specificati. In risposta a questa situazione, è stato annunciato il primo ponte tibetano tra le due città, un collegamento temporaneo che attraversa un tratto del territorio. La chiusura delle arterie ha causato disagi ai pendolari e ai mezzi di trasporto, mentre la presenza di questa nuova soluzione ha attirato l’attenzione di chi si sposta tra le due località.

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C’è chi parla di coincidenze. E poi c’è la viabilità aretina, che ormai sembra organizzata direttamente da uno sceneggiatore ubriaco di Netflix. Mercoledì mattina: camion sulla barriera centrale della E45 a Pieve Santo Stefano, uscite obbligatorie, traffico impazzito, automobilisti in crisi mistica già alle 7.20. Contemporaneamente, sulla A1 tra Valdarno e Arezzo, un altro mezzo pesante decide che le corsie sono sopravvalutate e si intraversa occupando tutta la carreggiata in direzione Roma. Risultato: Toscana ufficialmente divisa in due. A nord chi bestemmia sulla E45, a sud chi invecchia in coda sulla A1. Secondo le prime ricostruzioni, il camion della E45 — una cella frigo con targa polacca — avrebbe tentato di evitare una buca grande quanto un monolocale di Milano, finendo contro il guardrail. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - E45 e A1 paralizzate: proclamato il primo ponte tibetano tra Arezzo e Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Inaugurato il ponte tibetano tra Cecima e Ponte Nizza: 70 metri sospesi nel vuoto in Oltrepò PaveseCecima (Pavia), 16 maggio 2026 – Per primi hanno potuto sperimentarlo solo gli invitati e dal pomeriggio tutti coloro desiderosi di vivere... Umbria: tra il ponte tibetano di Sellano e il mistero delle mummie?? Cosa sapere Il ponte tibetano di Sellano misura 517 metri di lunghezza nella Valnerina.