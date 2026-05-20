È una delle coppie più solide di Hollywood | Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick festeggiano 29 anni d’amore con foto e dediche
Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick sono sposati dal 1997 e quest’anno hanno raggiunto i 29 anni di matrimonio. La coppia, considerata tra le più longeve di Hollywood, ha condiviso sui social media alcune foto e dediche per celebrare questo anniversario. I due attori sono noti per aver lavorato a numerosi progetti cinematografici e televisivi nel corso degli anni. La loro relazione dura da quasi tre decenni e rappresenta un punto di riferimento nel mondo dello spettacolo.
È una delle coppie più solide e longeve di Hollywood, sono sposati dal lontano 1997, e oggi Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick festeggiano il traguardo di 29 anni d’amore. La dedica di Sarah Jessica Parker a Matthew Broderick. «19 maggio 1997, 19 maggio 2026: 29 anni. E non finisce qui. Brindo a te, amore mio. Con la tua band preferita che si unisce a me per farti una serenata», ha scritto l’attrice 61enne a corredo di una serie di foto che la ritraggono, giovanissima, con un altrettanto giovane Broderick. GUARDA LE FOTO La beauty evolution di Sarah Jessica Parker. « Noi. Per sempre giovani. Baci, tua moglie Sarah Jessica », si conclude il tenero messaggio. 🔗 Leggi su Amica.it
Sarah Jessica Parker & Matthew Broderick Step Out with All 3 Kids
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