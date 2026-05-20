È una delle coppie più solide di Hollywood | Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick festeggiano 29 anni d’amore con foto e dediche

Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick sono sposati dal 1997 e quest’anno hanno raggiunto i 29 anni di matrimonio. La coppia, considerata tra le più longeve di Hollywood, ha condiviso sui social media alcune foto e dediche per celebrare questo anniversario. I due attori sono noti per aver lavorato a numerosi progetti cinematografici e televisivi nel corso degli anni. La loro relazione dura da quasi tre decenni e rappresenta un punto di riferimento nel mondo dello spettacolo.

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