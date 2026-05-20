L’ex colonia Enel è stata demolita e non rimane più traccia di cemento nell’area. Il sindaco ha descritto la scena come un “vuoto che riempie gli occhi”, mentre un drone sorvola il sito ormai sgombro. L’area, che un tempo ospitava la colonia, si presenta ora libera da strutture, pronta a essere riconquistata per nuovi progetti legati al turismo. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi o le modalità di riqualificazione dell’area.

"È un vuoto che riempie gli occhi". A dirlo il sindaco Jamil Sadegholvaad mentre il drone sorvola l’area della ex colonia Enel, dove di cemento non ce n’è più traccia. A testimoniare il valore strategico di quest’area sono ancor più le immagini dall’alto. E’ da qui che si può vedere come il grande rettangolo sgombro da edifici e degrado può diventare una zona i espansione del Parco del mare con tanto di ampio accesso a mare visto che davanti al terreno ormai vuoto, non ci sono stabilimenti balneari. Ma c’è dell’altro. L’Enel può diventare simbolo di una modalità di guardare al turismo e ripensarlo, sconosciuta fino a ieri e ancor oggi difficile da digerire, che si può tradurre con due parole: fare spazio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - È scomparsa l’Enel. Demolita l’ex colonia: "Riconquistiamo spazi per un nuovo turismo"

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